VW will so schnell wie möglich das schlechte Image aus dem Diesel-Dilemma abschütteln. Deshalb wird der Autobauer Milliarden in die Elektromobilität stecken, um sich einen neuen Anstrich zu verpassen. Die Aktie zeigt sich in den letzten Wochen bereits technisch in einer weitaus besserer Verfassung als die Konkurrenten Daimler und BMW.

