Die Aktien einiger Cannabis-Unternehmen haben zum Schluss der vergangenen Wochen erneut nachgegeben. Aurora Cannabis verlor 4,1 Prozent, Aphria gab 6,4 Prozent nach. Canopy Growth konnte sich hingegen mit einem Minus von 0,3 Prozent recht gut behaupten, Tilray konnte sogar 3,0 Prozent zulegen. Beide Werte hatten zuletzt aber auch überdurchschnittlich nachgegeben. Die Cannabis-Aktien sind derzeit weiterhin von einer hohen Volatiliät geprägt, die wohl vorerst auch weiter anhalten wird. Langfristig hat der Trend aber ganz klar erst begonnen. Insbesondere in Europa, speziell in Deutschland erhoffen sich die Gesellschaften in Zukunft enormes Potenzial. Neben Canopy und Aurora ist hier auch Aphria bereits stark positioniert.

