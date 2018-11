Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 125 auf 112 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Alasdair Leslie senkte in Reaktion auf die Resultate in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Elektrokonzern. Das neue Kursziel begründete er indes primär mit den gesunkenen Branchenbewertungen. Die Aktie habe zwar Luft nach oben, doch die nächsten Kurstreiber seien noch neun bis zwölf Monate entfernt./gl/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-11-19/09:25

ISIN: DE0007236101