Erneute Anhebung der Prognose - der Deutsche Rohstoff-Konzern wird im Gesamtjahr 2018 voraussichtlich einen höheren Umsatz als noch Ende September prognostiziert erzielen und beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) am oberen Rand der Vorhersage oder sogar leicht darüber liegen. Das teilte das Unternehmen am Montagmorgen mit. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nunmehr einen Umsatz in Höhe von 100 bis 110 Millionen Euro (bisherige Prognose 90 bis 100 Mio. EUR) und ein EBITDA in Höhe von rund 90 Millionen Euro (bisherige Prognose: 85 bis 90 Mio. EUR).

"Wir freuen uns über das außerordentlich starke Umsatz- und Ergebniswachstum im laufenden Jahr, das uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...