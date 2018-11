Mögliches höheres Tief in den US-IndizesWährend sich der DAX nach wie vor mit den Bären herumschlagen muss, haben die US-Indizes zum Ende der vorigen Woche wieder etwas Stärke gezeigt. Dies könnte ein mögliches höheres Tief mit sich bringen, welches für eine mögliche Endjahresrallye immens wichtig wäre. Worauf Du nun genau achten musst, bespreche ich in der heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at