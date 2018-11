Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Stabilus nach Quartalszahlen von 91 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe ordentlich abgeschnitten, und auch der Ausblick habe nicht enttäuscht, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte indes seine Schätzungen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ein wenig, um so den Auswirkungen des neuen Abgas- und Prüfverfahrens WLTP und den Unsicherheiten im chinesischen Automarkt Rechnung zu tragen. Das neue Kursziel berücksichtige zudem die rückläufige Risikobereitschaft der Anleger./gl/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-11-19/09:47

ISIN: LU1066226637