Als boersengefluester.de Ende Oktober German Startups Group-CEO Christoph Gerlinger zum Hintergrundgespräch in Frankfurt traf (siehe dazu unseren Artikel HIER), fragten wir ihn natürlich, ob "Plan B" - also der sukzessive Verkauf von Beteiligungen - in Kraft tritt, sofern sich an der unbefriedigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...