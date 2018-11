Stuttgart (www.anleihencheck.de) - General Motors Financial, der Autofinanzierungslösungsanbieter von General Motors, hat sich mit zwei neuen Unternehmensanleihen 35 Milliarden US-Dollar frisches Fremdkapital besorgt, so die Börse Stuttgart.Der Löwenanteil von einer Milliarde US-Dollar sei mit der festverzinslichen Anleihe (ISIN US37045XCP96/ WKN A2RT0H) emittiert worden. Der Kupon betrage 4,2000%, die Zinszahlung erfolge halbjährlich. Fällig werde die Anleihe am 06.11.2021, bis zum Laufzeitende könne sie durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden (Make Whole Call Option). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...