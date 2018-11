Paris (www.fondscheck.de) - In 2018 werden aktive Manager voraussichtlich weniger oft ihre Benchmark schlagen als im vergangenen Jahr, so die Experten von Lyxor Asset Management.2017 sei dies im Durchschnitt 44 Prozent der aktiv gemanagten Fonds gelungen. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres liege die Quote hingegen nur bei 31 Prozent. Dies sei das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung von Lyxor Asset Management. Einmal pro Quartal untersuche der französische Vermögensverwalter die Performance von mehr als 6.000 aktiv gemanagten und in Europa aufgelegten Fonds. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...