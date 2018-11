Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet. Damit werden zunächst die überwiegend guten Vorgaben der asiatischen Börsen nachgeholt. Sollte sich das Muster der vergangenen Handelstage wiederholen, dürften schnell wieder Gewinnmitnahmen einsetzen. Themen, die in den kommenden Tagen für zunehmende Volatilität sorgen dürften, gibt es jedoch reichlich.

Jederzeit kann der Brexit auf der Zielgeraden noch eine neue Richtung einnehmen. Schlagzeilen über Neuwahlen, weitere Rücktritte in der britischen Regierung wie auch ein neues Referendum können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Am kommenden Wochenende findet der Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs zur Unterzeichnung des Brexit-Vertragsentwurfs statt, dann fehlt allerdings noch die zumindest auf der Kippe stehende Zustimmung des britischen Parlaments.

Nachdem der Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen ist, scheint eine Annäherung der beiden Wirtschaftsmächte in Handelsfragen alles andere als in trockenen Tüchern. Spätestens für Mittwoch wird zudem die Antwort aus Brüssel auf den italienischen Haushaltsentwurf für 2019 erwartet. Dass es hier zu einer Zustimmung kommen wird, ist kaum wahrscheinlich. Mit "Thanksgiving" am Donnerstag dürften sich viele Marktteilnehmer auf den Start in die Woche konzentrieren.

In diesem Umfeld legt der DAX im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 11.410 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent auf 3.204 Punkte nach oben. Das Währungspaar Euro-Dollar notiert wenig verändert bei 1,1415.

Thyssenkrupp weiter mit Schlagzeilenrisiko

Die Aktie von Thyssenkrupp notiert 1,1 Prozent im Plus. Für Verunsicherung an der Börse sorgte am Morgen zunächst ein Interview mit dem Compliance-Vorstand Donatus Kaufmann in der "Rheinischen Post". Er wollte weitere Finanzrisiken und eventuelle Rückstellungen nicht ausschließen. "Man sollte das nicht zu negativ sehen, weil ein Compliance-Vorstand hier nur mit der job-eigenen Vorsicht agiert", sagt ein Händler. Eine abschließende Antwort auf die Aussagen dürften die Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 am Mittwoch liefern.

Grand City Properties hat in den ersten neun Monaten des Jahres Einnahmen und Ergebnis gesteigert. Beim Ausblick ist das im MDAX notierte Unternehmen etwas vorsichtiger. Das Unternehmen, das sich auf Investitionen in Immobilien in Deutschland spezialisiert hat, erwartet 2018 nun einen Anstieg des FFO 1 auf 197 Millionen Euro nachdem es zum Ende des Halbjahres eine Spanne von 196 Millionen bis 201 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte. Für Jefferies-Analysten Thomas Rothäusler lieferte der NAV die positive, die Entwicklung im FFO dagegen die negative Überraschung. Die Aktie von Grand City Properties verliert 1,8 Prozent.

Britische Zeal get in Deutschland shoppen

Um 7,6 Prozent nach oben auf 13,60 Euro springen die Aktien von Lotto24, nachdem Zeal Network das von einigen Marktteilnehmern erwartete Übernahmeangebot vorgelegt hat. Zeal hält bereits 65 Prozent. Der Markt verlange nach Konsolidierung, hieß es. Zeal will damit Synergien von bis zu 57 Millionen Euro jährlich heben. Interessant an dem Angebot sei, dass Zeal dabei das deutsche Zweitlotterie-Geschäftsmodell von Tipp24 umwandeln wolle. Mit der Kapitalerhöhung vor Augen fallen Zeal um 9,2 Prozent.

