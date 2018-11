Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Osram von 40 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2018/19 seien nach einem schwachen Startquartal durchaus nicht sicher, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies überschatte auch die mittelfristige Neupositionierung des Lichtspezialisten, wenngleich diese durchaus ihre Vorteile habe. Osram müsse nun aber erst seine ambitionierten Margenziele nachhaltig erreichen, bevor die Börse auch wieder an solche glaube./tav/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-11-19/10:22

ISIN: DE000LED4000