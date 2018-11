VANCOUVER, British Columbia(CSE: BLIS) (OTCQB: HSTRF) (FRA: GQ4B) ("BlissCo" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen von Health Canada eine umfassende Vertriebslizenz für den Verkauf von losem Cannabis und abgepackten, etikettierten und geprüften Cannabisprodukten erhalten hat.



"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Vertriebslizenz erhalten und in der Lage sind, mit der Vorregistrierung von Kunden zu beginnen und sowohl die starken Märkte im medizinischen Bereich als auch für Erwachsene mit unseren hochwertigen Cannabis-Produkten zu beliefern", sagte Damian Kettlewell, CEO von BlissCo. "BlissCo ist bestrebt, allen unseren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten."

Das Unternehmen wird in Kürze seine E-Commerce-Website und BlissConnect, eine Telemedizin-App für ärztliche Beratung zu Cannabis für seine Kunden im medizinischen Bereich einführen. Das Unternehmen ist inzwischen bereit, Vorregistrierungen von Kunden entgegenzunehmen, die bei Aufnahme des Versandgeschäfts zuerst beliefert werden möchten. Wenn Sie sich vorregistrieren möchten, können Kunden die Kundenbetreuungshotline von BlissCo zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr (PST) unter 1-877-310-BLIS (2547) anrufen oder eine E-Mail an hello@blissco.com senden.



Über die BlissCo Cannabis Corp.



Die BlissCo Cannabis Corp.

Im Namen des Vorstands



BLISSCO CANNABIS CORP.



Damian Kettlewell, CEO, Founder & Chair



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Ariel Jack Lewinski, Business Development & Investor Relations



# 1-604-377-7533

ariel.lewinski@blissco.com



