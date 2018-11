Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens von 140 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrokonzern befinde sich inmitten eines Abbaus seiner Konglomeratsstruktur, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Wachstum des Unternehmens sei wegen seiner Komplexität in den vergangenen Jahren hinter dem weltweiten Wirtschaftswachstum zurückgeblieben. Deren Reduzierung beinhalte bei Siemens mehr Potenzial als bei der Konkurrenz./bek/gl Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-11-19/10:37

ISIN: DE0007236101