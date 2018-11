Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG im Geschäftsjahr 2017/18 (per 30.09.) unter anderem durch die Stichtagsbewertung der Portfoliounternehmen und durch die Anpassung der Bilanzierung beim Carried Interest negative Ergebniseffekte verbucht. Die Analysten belassen ihr Kursziel und das positive Votum aber unverändert.

Nach Aussage der Analysten liege das Konzernergebnis nach vorläufigen Zahlen mit rund 33 Mio. Euro unter der Erwartung von SRC, jedoch im Rahmen der Unternehmens-Guidance. Ein entscheidender Faktor für das Konzernergebnis sei unter anderem die Kapitalmarktentwicklung gewesen, da sich diese über die Bewertung der Portfoliounternehmen zum Stichtag direkt auf das Ergebnis des Unternehmens auswirke. Die Ergebnisbelastung habe laut SRC hierbei rund 10 Mio. Euro betragen. Zudem sei beim Vergleich mit dem Vorjahreswert die Vielzahl von sehr erfolgreichen Veräußerungen zu beachten. Solche Veräußerungserfolge habe die DBAG im Geschäftsjahr 2017/18 erwartungsgemäß nicht wieder erreicht.

Erfreulich sei dagegen, dass das Unternehmen auch in diesem Jahr erneut die Dividende erhöhen könne und in diesem Fall die Erwartung des Analystenteams sogar übertreffe. Aufgrund eines hohen Bilanzgewinns von mehr als 170 Mio. Euro, der mit einer entsprechend hohen Liquidität verbunden sei, könne die DBAG die Dividende von zuletzt 1,40 Euro je Aktie auf nun 1,45 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017/18 steigern. Dies sei dann die dritte Dividendenerhöhung in Folge und entspreche einer aktuellen Dividendenrendite von über 4 Prozent. Die Analysten erneuern ihr Kursziel von 45,00 Euro und bestätigen das Rating "Buy".

