Die Aktien von E.On steigen am Montag um mehr als ein Prozent. Damit liegt das Plus sogar noch höher als beim Deutschen Aktienindex (DAX). E.On steht bereits seit sechs Wochen auf der Kaufliste der Investoren. Mit dem Ausbruch über die 200-Tagelinie wurde jetzt ein Kaufsignal generiert. Was Anleger wissen müssen und wohin die neue Kursrallye bei...

