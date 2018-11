Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Tochtergesellschaft des Mineralölkonzerns BP, die BP Capital Markets America Inc. hat zwei neue Anleihen mit einem Emissionsvolumen von je einer Milliarde US-Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.Mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Kupon von 4,234% sei die Anleihe (ISIN US10373QAE08/ WKN A2RT0D) ausgestattet. Die Zinszahlung erfolge halbjährlich im Mai und im November. Bis zum 06.08.2028 bestehe die Möglichkeit einer Make Whole Call Option @0,20%, ab dem 06.08.2028 könne die Anleihe zu 100% gekündigt werden. ...

