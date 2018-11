Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Fuchs Petrolub auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Unsicherheiten rund um die zuletzt schwächelnden Automobilsektor lasteten aktuell auch auf der Aktie des Schmierstoffeherstellers, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies spiegele sich auch in der zuletzt durch das Management gekürzten Umsatzprognose wider. Für Fuchs sei aber die künftig steigende Zahl von Elektrofahrzeugen eine Chance./tav/la Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-11-19/11:18

ISIN: DE0005790430