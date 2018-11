Wegen Verstoßes gegen japanische Finanzregeln sowie Veruntreuung drängt der japanische Autobauer Nissan seinen Verwaltungsratschef Carlos Ghosn zum Rückzug. Vorstandschef Hiroto Saikawa werde dies dem Aufsichtsrat vorschlagen, teilte Nissan am Montag in Tokio mit. Ghosn, Chef des französischen Nissan-Partners Renault , habe in den Jahresabschlüssen des Unternehmens sein eigenes Einkommen zu niedrig angesetzt.

Die japanische Zeitung "Asahi" berichtete, der Manager wolle mit den Behörden zusammenarbeiten und sei bereits von diesen zur Befragung abgeholt worden. Wie Nissan weiter mitteilte, wurde das Unternehmen durch Berichte eines Whistleblowers aufmerksam./bvi/tk/DP/she

