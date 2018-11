Am vergangenen Freitag zeigte sich die Aktie von Infineon äußerst schwach. Die Zahlen und vor allem der Ausblick von Nvidia bescherten der DAX-Aktie zum Wochenausklang noch einmal Verkaufsdruck. Am heutigen Montag verzeichnen die Papiere des Chip-Spezialisten jedoch deutliche Zugewinne. Infineon wechselt sich mit Lufthansa an der Spitze im DAX ab.

