Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Maurice Patrick bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf die bald anstehende Vergabe neuer Frequenzen für schnellen Mobilfunk (5G) in Deutschland. Die Frequenzauktion könnte die Richtung auf dem hiesigen Telekommarkt für die nächste Dekade bestimmen. Sollte auch der Internet- und Telekomanbieter 1&1 Drillisch mitbieten und nach der Telekom, Vodafone und O2 ein viertes Mobilfunknetz aufbauen, könnte dies den Wert der Papiere weiter erhöhen./la/ajx Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-11-19/11:41

ISIN: DE0005545503