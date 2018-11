Das Analysehaus Warburg Research hat RTL von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 58 Euro gesenkt. Die Einnahmen aus dem Fernsehgeschäft seien schwach, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu komme, dass das uneinheitliche Abschneiden der Mediengruppe in den einzelnen Segmenten letztlich auf die Margen drücke./bek/ajx Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-11-19/11:47

ISIN: LU0061462528