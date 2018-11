Für jede Menge Schlagzeilen in der Aktienszene sorgte im Sommer 2012 die Abspaltung von Lotto24 aus der Muttergesellschaft Tipp24, die dann später nach London wechselte und in ZEAL Network umfirmierte. Pro Anteilschein an dem damaligen SDAX-Unternehmen Tipp24 bekamen die Anleger ein Lotto24-Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...