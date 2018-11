Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Stromerzeugers Uniper auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Mark Freshney verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf den vom Europäischen Gerichtshof annullierten Beschluss der Europäischen Kommission für eine Beihilferegelung zur Einrichtung eines Kapazitätsmarktes in Großbritannien. Die dadurch gesunkenen operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) der Branche spiegelten die zurückgegangenen Aktienkurse großteils schon wider./gl/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-11-19/11:58

ISIN: DE000UNSE018