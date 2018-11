Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG empfehlen die 3,375% 2025er Anleihe (ISIN XS0542825160/ WKN A1A082) der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) zum Kauf.Die ASFiNAG sei für Planung, Bau, Betrieb und Bemautung des gesamten hochrangigen Straßennetzes in Österreich zuständig. Das Unternehmen sei 1982 gegründet worden und befinde sich zu 100% im Eigentum der Republik. Basis für die Erhebung von Mauten und Benutzungsgebühren sei der 1997 unterzeichnete Fruchtgenussrechtsvertrag. Im Gegenzug verpflichte sich das Unternehmen dazu, die erwirtschafteten Mittel zum Ausbau und Erhalt des hochrangigen Straßennetzes einzusetzen. Fundamental habe die ASFiNAG zuletzt vom wachsenden Verkehrsaufkommen im Schwerverkehr profitiert, insbesondere auf den Nord-Süd-Achsen. In der Bilanz würden sich auf mittelfristige Sicht deutliche Fortschritte beim Schuldenabbau erkennen lassen. Auf Führungsebene sei es unlängst jedoch zu Zerwürfnissen im Vorstand gekommen. In der Folge sei - durchaus überraschend - letzte Woche die technische Vorstandsdirektorin, Karin Zipperer, zurückgetreten, was am Anleihemarkt jedoch eher ein Non-Event gewesen sei. ...

