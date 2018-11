Linz (www.anleihencheck.de) - Grundsätzlich orientiert sich die schwedische Nationalbank (Riksbank) an der Notenbankpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die EZB werde voraussichtlich gegen Ende 2019, realistischer eher 2020, die Leitzinsen in kleinen Schritten anheben. Aufgrund der sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Schweden sei allerdings eine Zinserhöhung im Grunde schon heute zu befürworten. Die Wachstumsprognosen für die nächsten beiden Jahre lägen deutlich über zwei Prozent. Die Inflation klettere seit gut vier Jahren kontinuierlich nach oben. Aktuell habe die Inflation einen Wert von 2,3% erreicht und auch das Inflationsziel der Notenbank in Höhe von 2,0% sei schon seit Monaten überschritten. Der Arbeitsmarkt verbessere sich zusehends und erzeuge ebenfalls Inflationsdruck. Die nächste Zinsentscheidung der Riksbank stehe für den 20.12.2018 an. Wir rechnen mit einer moderaten Anpassung des Leitzinssatzes von aktuell -0,50% auf -0,40%, so die Oberbank. (19.11.2018/alc/a/a) ...

