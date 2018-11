Der Kurs der JPMorgan Chase-Aktie ist in den letzten Wochen gestiegen und hat das Bollinger Band nach oben hin verlassen. Durch die folgende Korrekturbewegung ist der Kurs in den vergangenen Tagen wieder etwas gesunken und notiert bei aktuell 97,4 Euro. Vor kurzem hat der GD (100) den GD (38) von unten geschnitten und so ein Verkaufssignal gebildet. Aktuell liegen alle gleitenden Durchschnitte unter dem Kurs.

Chartbild-Untersuchung im 4-Stunden-Bereich: Setzt sich der Aufwärtstrend fort?

