Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) überraschte die Anleger mit der Offenlegung, dass die Buffett-Holding im dritten Quartal Milliarden von US-Dollar in Bankaktien investiert hatte - darunter eine brandneue 4-Mrd.-Dollar-Position in JPMorgan Chase (WKN:850628). Selbstverständlich wissen wir nicht genau, warum Buffett sich entschieden hat, in JPMorgan Chase zu investieren, und wahrscheinlich werden wir die Einzelheiten auch nie erfahren. Aber dieses Investment ist Grund genug, uns anzusehen, was wir über Buffetts Liebe zum Bankgeschäft wissen - und darüber, warum er sich vielleicht entschieden hat, noch eine weitere Großbank in das Portfolio aufzunehmen. Buffett liebt das Bankwesen Wie ich bereits erwähnte, investierten Buffett und ...

