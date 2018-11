Erstmals seit 2011 wird der Dax das Börsenjahr wohl mit einem Verlust abschließen. Denn eine Jahresendrally ist Experten zufolge nicht in Sicht. Stattdessen drohe der deutsche Leitindex in einen sogenannten Bärenmarkt abzurutschen. Das Tier symbolisiert an der Börse fallende Kurse. Der Dax notiert derzeit bei etwa 11.400 Punkten und hat damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...