Die Deutsche Bank will für eine Milliarde Euro nachrangige Anleihen zurückkaufen. Das teilte das größte heimische Geldhaus am Montag in Frankfurt mit. Das Angebot an die Anleihegläubiger gilt voraussichtlich bis zum 27. November und erstreckt sich auf zwei längere laufende und auf Euro lautende Papiere.

