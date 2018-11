Die Schweizer Bank Credit Suisse hat AB Inbev nach Gesprächen mit amtierenden und ehemaligen Managern aus der Getränkeindustrie in Brasilien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach den jüngsten Wahlen dort habe sich das Vertrauen der Anleger deutlich verbessert, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Erwartungen seien gering, so dass jegliches Signal für ein besseres Geschäftsumfeld die Stimmung heben dürfte./gl/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-11-19/12:34

ISIN: BE0974293251