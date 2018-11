Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Maschinenbauer in Deutschland können im Exportgeschäft weiter punkten, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: In den ersten neun Monaten dieses Jahres legten die Maschinenauslieferungen nach Angaben des Statistischen Bundesamts um nominal 5,2 Prozent oder 6,5 Milliarden Euro auf 131,9 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...