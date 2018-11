Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Aumann nach Quartalszahlen von 75 auf 69 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Kerngeschäft des Anlagenbauers könne sich nicht gänzlich von den Entwicklungen in der Automobilbranche abkoppeln, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie. So dürften die großen Autohersteller Investitionsvorhaben bis zum Jahresende 2019 verschieben und deren Umfang möglicherweise sogar reduzieren./bek/la Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-11-19/13:05

ISIN: DE000A2DAM03