In diesen Minuten flattert am Montag eine neue Researchstudie von Oddo BHF zu Morphosys (WKN: 663200) herein. Die Experten sehen den fairen Wert bei 116 Euro und damit ein Upside-Potential von +17% vom derzeitigen Kursniveau. Dazu kommen die News vom letzten Donnerstag, denen zufolge die renommierte I-Mab Biopharma aus Shanghai die exklusiven Rechte für Entwicklung und Vermarktung von MOR210 übernimmt.

I-Mab wird mit Morphosys Unterstützung "alle weltweiten Entwicklungsaktivitäten" für MOR210, einem präklinischen Antikörper-Wirkstoffkandidaten, "durchführen und finanzieren bis zum klinischen Wirksamkeitsnachweis (Proof-of-Concept) in der Krebsmedizin". Dazu zählen klinische Studien in China und den USA. Neben den üblichen möglichen Umsatzbeteiligungen erhält Morphosys eine Vorabzahlung in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar und hat Anspruch auf zusätzliche erfolgsabhängige klinische und vertriebsbezogene Meilensteinzahlungen von bis zu 101,5 Millionen US-Dollar.

No Brainer Club liefert einzigartige Performance

Mitglieder unseres hochexklusiven No Brainer Clubs und Nutzer unseres Live Chats wissen um unsere einzigartige Treffsicherheit bei der Selektion zukünftiger Kursraketen. Der bestbewertetste Aktienreport Deutschlands hat nun den erneuten Startschuss für eine Aktie gegeben, mit der unsere Follower schon einmal +120% Kursgewinn in nur einem Monat erzielen konnten. Auch Sie können diesmal dabei sein!

Die Heat-Rakete ist erneut starklar

Heat Biologics gerät wieder in den Fokus

Auch wenn es viele Börsenamateure angesichts der geringen Handelsumsätze und dem tiefen Kursniveau derzeit nicht glauben wollen: Die Aktie von Heat Biologics (US-Kürzel: HTBX; Schlusskurs 15.11.18: 1,66 USD) wird sich in den kommenden Wochen auf den Weg zum Mond begeben. Wir verraten Ihnen auch, warum es wieder knallen wird.

Management forciert Aufmerksamkeit

Der Heat-Vorstand rund um CEO und Kapitalmarktprofi Jeff Wolf ist bereits dabei, die Wallstreet auf den voraussichtlich transformierenden Daten-Readout der Phase 2 der Krebstherapie HS-110 vorzubereiten. Es folgen Anfang Dezember Investorengespräche in Europa, unter anderem in den Finanzzentren London, Frankfurt und Zürich.

NBC-Mitglieder wissen bereits, dass die wichtigen Daten voraussichtlich Ende Dezember veröffentlicht werden, frühestens am 20. des Monats. Eine große Präsentation ist einen Monat später im Rahmen einer Biotechkonferenz vorgesehen. Jeff Wolf und sein Team sind absolute Mega-Profis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...