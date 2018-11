Die Ölpreise an den Börsen treten am Montag auf der Stelle, was insofern gut ist, als dass sie nicht ansteigen und auf dem niedrigen Niveau der Vorwoche verharren. Die Heizölpreise für Verbraucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickeln sich leicht rückläufig. Besonders in Deutschland zeigen sich die Notierungen neuerlich sehr uneinheitlich und geben je nach Region mehr oder weniger ...

