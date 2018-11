Die Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136), konnte ihr Umsatzwachstum im dritten Quartal 2018 fortsetzen. Gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigte sich die Dynamik sogar leicht, obwohl die extrem heiße Witterung Ende Juli und im August die Bautätigkeiten in einigen Märkten hemmte. Insgesamt erhöhte sich der Umsatz im Sto-Konzern in den ersten neun Monaten 2018 um 2,8 % auf 1.009,7 Mio. EUR (Vorjahr: 981,8 Mio. EUR). Dabei machten sich im gesamten bisherigen Jahresverlauf hohe negative Währungsumrechnungseffekte bemerkbar, die den Zuwachs gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum spürbar verringerten. Bereinigt um diese Einflüsse, die sich im Berichtszeitraum auf -14,6 Mio. EUR summierten, ergab sich gegenüber den ersten drei Quartalen 2017 ein originäres Umsatzwachstum von 4,3 %.

Im Inland stieg der Konzernumsatz von Januar bis Ende September 2018 um 4,4 % auf 451,2 Mio. EUR (Vorjahr: 432,0 Mio. EUR). Im Ausland wurde konzernweit ein Plus von 1,6 % auf 558,4 Mio. EUR verbucht (Vorjahr: 549,8 Mio. EUR). Ohne die negativen Einflüsse aus der Währungsumrechnung hätte das Wachstum im Auslandsgeschäft 4,2 % betragen. Der Auslandsanteil am Konzernvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...