Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Doch damit nicht genug - die Aktie hat sogar den Sprung auf die begehrte "Conviction Buy List" geschafft. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 88 auf 110 Schweizer Franken (aktueller Kurs: 87,80 Franken) erhöht. Der Pharmakonzern trete nun in eine Phase nachhaltigen Umsatzwachstums ein, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorgelegten Studie. Dieses dürfte die Markterwartungen übertreffen. Antreiben dürften den Umsatz sowohl bereits vermarktete als auch die in der späten Entwicklungsphase befindlichen Medikamente, so Parekh. Positiv wird die strategische Neuausrichtung auf die Behandlung seltener Krankheiten hervorgehoben, weswegen Goldman Sachs für die nächsten vier Jahre ein jährliches Umsatzwachstum von fünf Prozent erwartet (bislang drei Prozent). Gleichzeitig erwarten die Experten, dass sich die operative Marge um 450 Basispunkte verbessern wird.

