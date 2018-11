Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der demografische Wandel bestimmt nicht nur die Rentendiskussion in Deutschland, so die Experten von MainFirst Asset Management.Auch die Ökonomen würden vor den Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs warnen, die sich auf das Wirtschaftswachstum auswirken dürften. Und das nicht nur hierzulande, in ganz Europa werde das Durchschnittsalter der Bevölkerung immer höher. 2070 würden laut Studien rund 30 Prozent der Menschen im Euroraum älter als 65 Jahre sein. Zum Vergleich: 2016 seien es noch 20 Prozent gewesen. "Der demografische Wandel in den Industrieländern wird volkswirtschaftliche Auswirkungen haben", sage Adrian Daniel, Fondsmanager des MainFirst Absolute Return Multi Asset (ISIN LU0864714000/ WKN A1KCCD, A; ISIN LU0864714935/ WKN A1KCCF, C), und warne vor einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. ...

