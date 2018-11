London (www.fondscheck.de) - Protektionismus und steigende Zinsen in den USA haben die Finanzmärkte 2018 in Unruhe versetzt, so die Experten von M&G Investments.Viele Anleger würden daher beginnen, ihre Portfolios auf neue Zeiten einzustimmen. Am Anleihemarkt würden zum Beispiel variabel verzinste Hochzinsanleihen oder High Yield Floating Rate Notes (FRNs) zu den Segmenten zählen, die dem aktuellen Umschwung zu steigenden Zinsen gewachsen seien und das Portfolio schützen könnten. ...

