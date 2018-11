Die DZ Bank hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 23,30 Euro belassen. Der Wohnungsvermieter habe einen soliden Neunmonatsbericht vorgelegt und den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Grand City peilt für das laufende Jahr beim operativen Ergebnis (FFO 1) nun 197 Millionen Euro an. Zuvor hatte das Unternehmen eine Spanne von 196 bis 201 Millionen Euro genannt./ajx/la Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: LU0775917882