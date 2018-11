Xebec Adsorption Inc.: Xebec ouvre le marché brésilien avec une commande de purification de gaz d'enfouissement

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / November 19, 2018 / Xebec Adsorption inc. (TSXV: XBC) (OTC: XEBEF) (FRANKFURT: XB6) (« Xebec »), un fournisseur international de solutions d'énergie propre, fournira un appareil autonome d'absorption modulée en pression (AMP) à l'entreprise brésilienne Gasgrid Gas e Energia S.A. (GASGRID) pour la purification du biométhane en gaz naturel renouvelable (GNR) avec un pouvoir calorifique qui excèdera les exigences de la résolution 685/2017 pour les exploitations gazières au Brésil.

Le système de « finition » AMP de Xebec (aussi nommé une unité de rejet de l'azote [URA]) aura un pouvoir calorifique de l'ordre de 35 000 à 43 000 kJ/m³ et il sera installé sur l'un des plus importants sites d'enfouissement à Sao Paulo au Brésil.

La résolution 685/2017 pour les exploitations gazières au Brésil a été conçue par le gouvernement local pour spécifier la qualité minimale du biométhane requise pour l'injection et/ou la distribution dans les pipelines pour gaz naturel conventionnels. Cependant, un combustible possédant un pouvoir calorifique plus élevé aidera GASGRID à garantir un approvisionnement continu en GNR de qualité, offrant ainsi un meilleur retour sur investissement.

L'unité de rejet de l'azote de Xebec adaptée pour les sites d'enfouissement a été sélectionnée pour son coût d'exploitation inférieur comparativement aux autres technologies de rejet de l'azote. C'est le deuxième système vendu cette année en vue d'une utilisation similaire.

« Nous sommes ravis de choisir la technologie AMP avec vannes rotatives de Xebec pour ce projet de site d'enfouissement. Nous avons déjà signé une lettre d'intention pour collaborer avec Xebec sur de futurs projets. »

- Rodrigo Nogueira, Directeur de la technologie/Chargé de projet principal, Gasgrid Gas e Energia S.A. (GASGRID)

« Xebec a découvert un marché de niche pour l'augmentation du pouvoir calorifique du biométhane en introduisant notre processus AMP dans les installations de valorisation du biogaz présentement en service. Le Brésil s'attend à produire 500 000 m³/jour de biométhane d'ici la fin 2019 et Xebec espère jouer un rôle important dans ce développement. »

- Prabhu Rao, Directeur de l'exploitation, Xebec Adsorption inc.

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ces clients vont des petites entreprises jusqu'aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs pour plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite des installations de fabrication à Montréal et à Shanghai, ainsi qu'un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société et sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à xebecinc.com.

