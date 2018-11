Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vivendi nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Medienkonzern habe selbst ihre am oberen Ende der Analystenschätzungen liegenden Annahmen noch übertroffen, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte also positiv auf die Ergebnisse reagieren, zumal diese von einer guten Qualität seien./bek/tav Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-11-19/14:39

ISIN: FR0000127771