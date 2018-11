Straßburg (ots) -



Auf den Gründungstag genau, am 15. November 2018, feierte die Bundeswehrverwaltungsstelle (BWVSt) Frankreich ihren 60. Geburtstag in Straßburg. In den Saal Barabli des "Cercle mixte de garnison" waren rund 100 Gäste der Einladung der Präsidentin des der Auslandsdienststelle vorgesetzten Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Ulrike Hauröder-Strüning, gefolgt. Ein besonderer Geburtstag, der den Stolz auf die jahrzehntelange deutsch-französische Freundschaft und das gemeinsame Zusammenwirken ihrer Streitkräfte in Europa zum Ausdruck bringt. Die besondere Bedeutung der BWVSt Frankreich war nicht nur am Ort der Feier, sondern auch an den Gästen zu erkennen. Glückwünsche in Form von Grußworten überbrachten die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Illkirch-Graffenstaden, Huguette Heckel, der kommandierende General des Eurokorps, Generalleutnant Jürgen Weigt und der Leiter der Deutschen Delegation Frankreich, Oberst i.G. Ingo Sarach. In allen Festansprachen war die enge Verbundenheit zwischen Deutschland und Frankreich allübergreifendes Thema. Sichtbares Symbol dieser besonderen Beziehung. Commissaire en chef 1ère classe, Pierre-Francois Bosseaux, Chef de corps du GSBdD (Groupement de soutien de la base de défense) Strasbourg-Hagenau, überreicht dem Leiter der BWVSt Frankreich, Leitender Regierungsdirektor Jörg Walddörfer, die "Médaille de la Défense nationale" in Bronze.



