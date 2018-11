Frankfurt (www.fondscheck.de) - Goldman Sachs Asset Management (GSAM) gibt heute das Soft-Closing des GS Global Small Cap CORE Equity Portfolios bekannt, so Goldman Sachs Asset Management (GSAM) in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Um Anlagechancen im globalen Small Cap-Markt aufzudecken, kombiniert das über 650 Millionen US-Dollar schwere Aktienportfolio einen fundamentalen Investmentansatz mit quantitativen Methoden. Der Fonds ist Teil der sogenannten Global and International Small Cap-Strategies, die mehr als sechs Milliarden US-Dollar umfassen und von GSAMs Quantitative Investment Strategies-Team (QIS-Team) verwaltet werden. ...

