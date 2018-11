Baltimore (www.fondscheck.de) - Die großen Unternehmen aus dem Technologie- und zyklischen Konsumgüter-Sektor, die unter dem Akronym "FAANG" bekannt sind, haben in den vergangenen Jahren die Schlagzeilen im Large-Cap-Aktienmarkt beherrscht, so die Experten von T. Rowe Price."Auch wenn sich ihre Volatilität im zweiten Halbjahr 2018 erhöht hat, ist diese Aufmerksamkeit durchaus berechtigt. Schließlich haben die Aktien von Facebook, Amazon, Apple, Netflix und der Google-Mutter Alphabet langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielt", sage Taymour Tamaddon, Portfoliomanager des T. Rowe US Large Cap Growth Equity Fund (ISIN LU0174119429/ WKN A0BMAB) bei T. Rowe Price. "Wir glauben jedoch, dass sich auch abseits dieser Technologie-Riesen sehr gute Gelegenheiten bieten, Alpha zu generieren", ergänze der Experte. Fundamental-Analysen könnten laut Tamaddon Investoren helfen, Unternehmen zu identifizieren, die einerseits die Diversifikation ihres Portfolios erhöhen und andererseits Outperformance-Potenzial besitzen würden. ...

