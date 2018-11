Der Boeing-Ableger Aurora Flight Sciences stellt ein autonomes Leichtbau-Solarflugzeug namens Odysseus vor. Es soll dank fortschrittlicher Solarzellen, die 250 Watt liefern, "praktisch unbegrenzt" in großen Höhen in der Luft bleiben können und im Frühjahr 2019 erstmals abheben. Die Spannweite des Solarflugzeugs umfasst enorme 74 Meter, die Nutzlast gibt der Hersteller mit 25 kg an - ebenfalls ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...