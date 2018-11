Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901) betreibt eine vorbildliche Kapitalmarktkommunikation. Es finden sich in den nächsten Monaten zahlreiche Gelegenheiten das Unternehmen besser kennenzulernen:

26.11.2018 Deutsches Eigenkapitalforum 2018

04./05.12.2018 Roadshow Zürich/Genf mit Baader Bank AG

11.12.2018 Roadshow Paris mit ODDO BHF

12.12.2018 ESN Konferenz, London

10.02.2019 ODDO Forum, Lyon

28.03.2019 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz, Frankfurt

28.03.2019 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018

03.04.2019 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden.

Diese offensive Kommunikation passt zu den operativen Ergebnissen der Gesellschaft.

Ergebnisse Drittes Quartal

CEWE bestätigte letzte Woche vor dem Hintergrund der soliden Umsatz- und Ergebnisentwicklung im dritten Quartal die Ertragsprognose für 2018: Der Gruppenumsatz stieg im dritten Quartal um 6,9 Mio. Euro auf 137,2 Mio. Euro, das EBIT lag mit 1,4 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (Q3 2017: 3,6 Mio. Euro). "In den ersten drei Quartalen haben wir uns nicht nur auf die fortgesetzte Saisonverschiebung in das vierte Quartal hervorragend eingestellt. Parallel konnten wir die erwarteten Integrations-Belastungen aus den Akquisitionen sowie Kostensteigerungen im Kommerziellen Online-Druck gut verarbeiten. Mit der positiven Entwicklung insbesondere im Fotofinishing haben wir im 3. Quartal 2018 das Fundament gelegt, um unsere Ziele im Gesamtjahr zu erreichen. Für die erwartete Auftragsspitze im vierten Quartal sind wir bestens gerüstet", betont CEO Dr. Christian Friege.

Das Management erwartet, dass CEWE - wie in den Vorjahren - erneut im vierten Quartal wachsen und sämtliche Zielwerte erreichen wird. In den vergangenen Jahren hat das vierte Quartal immer stärker an Bedeutung für das Unternehmensergebnis im Gesamtjahr gewonnen. Auch im laufenden Geschäftsjahr soll der geplante Jahresertrag im vierten Quartal erwirtschaftet werden: Seit zwölf Jahren steigt von Jahr zu Jahr der Ergebnisbeitrag des wichtigen Weihnachtsquartals. Insgesamt soll 2018 bei einem auf 630 bis 665 Mio. Euro gestiegenen Konzern-Umsatz das EBIT zwischen 48 und 54 Mio. Euro erreichen. Das EBT soll im Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...