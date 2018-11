Eine der bekanntesten Börsenweisheiten lautet "The trend is your friend". Nach diesem Prinzip funktioniert auch das bekannte TSI-System. Der TSI Fonds (WKN HAFX6Q) setzt mit Hilfe der Relativen Stärke auf die trendstärksten Werte aus Deutschland und den USA. Dank dieser Strategie konnte der Fonds seit seiner Auflage Anfang 2014 eine signifikante Outperformance erwirtschaften. Während der DAX seither rund 21 Prozent zulegte, notiert der Fonds fast 70 Prozent im Plus. Insgesamt befinden sich rund 50 Aktien im Portfolio des Fonds um dem Grundgedanken der Diversifikation gerecht zu werden.

