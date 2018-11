Die Bayer-Aktie befindet sich seit einiger Zeit in einem Abwärtstrend. Der Kurs ist in den letzten Tagen wieder gefallen und notiert nun auf einem aktuellen Jahrestief bei etwa 62,84 Euro. Der Kurs hat das Bollinger Band in jüngerer Vergangenheit einige Male verlassen, wodurch es sich ausgedehnt hat. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) liegen alle über dem Kurs. Im MACD hat sich vor einigen Tagen erneut ein Verkaufssignal gebildet, der RSI liegt aktuell leicht in der überverkauften Zone.

