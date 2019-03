Die Bayer-Aktie befindet sich im Crash-Modus: Der Titel hat in nur vier Wochen 23 Prozent an Wert verloren und kosten damit so wenig wie letztmalig vor sechs Jahren. Ein verlorener Prozess um ein Unkraut-Vernichter lastet schwer auf den Kursen. Doch eine mögliche Haltestelle ist in Sicht. Wo die wichtigsten Kursmarken liegen, was Anleger sonst...

Den vollständigen Artikel lesen ...