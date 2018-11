Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Delivery Hero nach einer Konferenz in Barcelona auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Dort habe der Essenauslieferer höhere Investitionen mit der generell stärker als erwartet zulegenden Nachfrage nach diesem Service begründet, schrieb Analystin Miriam Adisa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./bek/ajx Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2018-11-19/15:44

ISIN: DE000A2E4K43